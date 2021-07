GE rejoint la Digital Alliance d'Airbus et Delta TechOps

La Digital Alliance créée par Airbus et Delta TechOps dans le domaine de la maintenance aéronautique en 2019 s'élargit. Les deux sociétés ont accueilli GE Digital au sein de leur partenariat le 30 juin. L'industriel va ainsi apporter son expertise et son savoir-faire en ingénierie des systèmes aéronautiques et en analyse prédictive pour améliorer encore les services dont bénéficient les 140 clients de Skywise Core.



C'est une évolution logique, qu'Airbus et Delta TechOps avaient envisagée dès la création de cette alliance. Son ambition est en effet de mettre en commun les connaissances et savoir-faire des différents partenaires pour développer de meilleurs algorithmes de maintenance prédictive, qui sont ensuite mis au service des opérations des compagnies, des opérations de maintenance, des analyses de données..., en s'appuyant sur Skywise, pour réduire les perturbations opérationnelles et les événements non programmés de maintenance. Plus les partenaires seront nombreux et diversifiés, plus les solutions seront efficaces.



Les services actuellement disponibles dans la Digital Alliance permettent déjà aux compagnies clientes de réduire leurs coûts de maintenance, d'améliorer leur efficacité et la disponibilité des flottes. Ils couvrent en effet l'analyse des cellules et des systèmes sur tous les Airbus, ce à quoi Delta TechOps a ajouté des capacités d'analyse couvrant presque tous les types et configurations de cellules et de moteurs (y compris sur des appareils d'autres avionneurs).



L'ajout de celles de GE Digital (et du portefeuille de systèmes GE présents sur de nombreux types d'avions) élargira significativement les compétences de l'alliance en doublant le nombre d'algorithmes d'analyse et le nombre de pièces pouvant être surveillées.