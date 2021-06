Airbus signe deux nouveaux contrats FHS pour les monocouloirs du groupe Cathay

Les compagnies aériennes hongkongaises Cathay Pacific et HK Express (groupe Swire) ont décidé d'utiliser les services d'Airbus pour soutenir les opérations de leurs flottes de monocouloirs de la famille A320.



Les deux compagnies aériennes vont bénéficier des avantages des contrats FHS (Flight Hour Services) pour le support de leurs équipements, tels que la mise en place d'un stock sur site sur l'aéroport de Chek Lap Kok, l'accès à un pool ou des services de réparation. En plus du soutien à l'heure de vol, les deux compagnies bénéficieront également de l'expertise en ingénierie d'Airbus et des représentants locaux de FHS déjà présents à Hong Kong.



Cathay Pacific était déjà client d'Airbus avec un contrat FHS couvrant les besoins de sa flotte d'A350 depuis 2016. Elle aligne aujourd'hui 41 exemplaires de la dernière génération de gros-porteurs d'Airbus (27 A350-900 et...