Safran Aircraft Engine Services s'étend à l'aéroport de Bruxelles

Safran Aircraft Engine Brussels va renforcer ses activités en Belgique. L'entité du groupe Safran a conclu un partenariat avec l'aéroport de Bruxelles pour ouvrir un nouveau bâtiment sur la plateforme, qui lui permettra d'étendre ses activités au soutien des moteurs LEAP.



Sur son site actuel à Bruxelles, Safran Aircraft Engine Brussels est déjà chargé de l'entretien des CFM56-7B et des LEAP-1A. Centre d'excellence des chambres de combustion de tous les CFM56 et abritant un banc d'essai pour les certifications et les tests d'endurance LEAP-1A et CFM56-7B, le site emploie environ 200 collaborateurs. Il compte désormais élargir ses opérations sur tous les LEAP en service (-1A et -1B) et proposer un large éventail de services MRO « line & site », allant de l'inspection sous l'aile à des opérations plus lourdes comme le démontage partiel des moteurs.



« L'implantation de ce nouveau bâtiment répondra à un double objectif :...