TAP Air Portugal va automatiser ses achats de pièces avec la plateforme SkySelect

La compagnie aérienne TAP Air Portugal s'est tournée vers la jeune entreprise SkySelect pour transformer ses processus d'achats de pièces détachées pour la maintenance de sa flotte tout Airbus.



La plateforme numérique créée par SkySelect facilite les transactions entre les opérateurs ou les sociétés MRO et les fournisseurs de pièces de rechange en intégrant des algorithmes intelligents et des processus automatisés. La plateforme améliore le matching entre la demande de l'acheteur et l'offre, le tout en temps réel.



SkySelect précise que ses algorithmes automatisent plus de 90% des opérations d'achat. La plateforme permet aussi de consolider la demande et de proposer aux compagnies aériennes des prix négociés auprès des fournisseurs grâce à des volumes de transaction plus importants.



« SkySelect est un partenaire incomparable parce qu'ils ont adopté une approche rigoureuse et manuelle de l'achat de pièces et l'ont non seulement rationalisé dans un logiciel convivial,...