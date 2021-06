Le MCO des futurs Poseidon allemands se précise

L'organisation du soutien et de la maintenance des futurs avions de patrouille maritime P-8A Poseidon de la Bundeswehr se met progressivement en place, alors que l'acquisition de cette plateforme s'annonce maintenant imminente et qu'elle s'oriente finalement comme une solution définitive et non plus intérimaire pour répondre aux besoins de l'Allemagne.



Trois mois seulement après avoir obtenu l'aval des États-Unis dans le cadre d'un contrat FMS (Foreign Military Sales) pour pouvoir exporter son Poseidon outre-Rhin, Boeing vient de signer des accords avec deux sociétés allemandes pour explorer différents axes de collaboration potentielle au niveau de l'intégration de systèmes, la formation ainsi que le soutien et la maintenance des appareils.



L'avionneur américain entend ainsi s'associer à Lufthansa Technik, la division MRO du groupe Lufthansa, et à ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (ESG), une société allemande spécialisée dans l'ingénierie et le support de systèmes et équipements pour l'aéronautique civile...