Embraer propose une conversion de ses ERJ145 en configuration semi-privée

Embraer pense avoir identifié un intérêt croissant de ses opérateurs d'ERJ145 pour des configurations cabine plus proches de celle d'un jet privé. L'avionneur est donc en train de développer un STC (Supplemental type certificate) pour répondre à cette demande et proposer une solution après-vente de conversion de n'importe quel ERJ145 en service en avion semi-privé.



La conversion propose de réaménagé les cabines uniquement avec des fauteuils premium, entre seize et vingt-huit par appareil. Dans ce cadre, les rangées ne compteront qu'un fauteuil de chaque côté du couloir (au lieu de la configuration 1-2 classique). Mais l'idée n'est pas simplement de modifier les sièges. Embraer précise en effet que la conversion prévoit notamment l'installation d'un plancher plat et la suppression des compartiments bagages pour une sensation d'espace accrue.



Les travaux de conversion pourront être réalisés dans les centres de services d'Embraer.



Marsha Woelber, responsable du support client et...