Le premier A321-200PCF arrive chez Vallair en vue de sa livraison finale

L'A321-200PCF va bientôt entrer en service chez l'opérateur ACMI Smartlynx. La coentreprise 321 Precision Conversions fondée en 2017 par les sociétés américaines Aircraft Transport Services Group (ATSG) et Precision Aircraft Solutions (PAS) vient de livrer son premier exemplaire à la société franco-luxembourgeoise Vallair, l'appareil venant de rejoindre ses installations de maintenance et de modification sur l'aéroport de Montpellier, en France, en préparation de sa prochaine livraison à Smartlynx Airlines Malta, sous contrat de leasing.



L'appareil (MSN 891, 9H-CGA, ex-Swissair, Swiss et Air Méditerranée, CFM56-5B) a été converti en avion tout cargo dans les installations MRO d'Avocet à Orlando-Sanford (Floride). Le STC de conversion a pour sa part été décroché auprès de la FAA le 28 avril dernier.



L' A321-200PCF est le deuxième programme P2F de l'A321ceo, après celui mené par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture de ST Engineering et Airbus. Comme pour la version de son...