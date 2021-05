L'« âge d'or » de l'aviation d'affaires

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la crise liée à la pandémie de covid-19 a bouleversé l'aérien. On a longuement parlé du cargo comme activité salvatrice mais l'aviation d'affaires a elle aussi tiré son épingle du jeu, sa reprise se dessinant en V et en tout cas beaucoup plus rapide que lors de la crise financière de 2008, dont elle avait eu beaucoup de mal à se relever.



Si le salon EBACE doit se contenter d'une version virtuelle en 2021, il s'agit davantage du reflet de la situation sanitaire globale que de l'état de santé spécifique de l'industrie. Les avionneurs / équipementiers comme les compagnies d'aviation d'affaires ne réduisent pas leurs investissements. Cela s'est vu de façon éclatante avec la présentation du nouveau Falcon 10X de Dassault mais cela se confirme chez tous les industriels, qui n'abandonnent ni ne ralentissent les développements sur leur gamme de produits.