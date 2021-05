ST Engineering et Temasek vont créer une JV de location d'avions cargo à fuselage étroit à Singapour

Singapore Technologies Engineering (ST Engineering) et le fonds souverain de Singapour Temasek annoncent vouloir créer une joint-venture à 50-50 dédiée à la location d'avions cargo afin de répondre à la demande croissante du marché mondial.



La nouvelle JV s'est fixée comme objectif de détenir un portefeuille d'avion de transport de passagers de seconde main pour une valeur de 600 millions de dollars d'ici dans cinq ans, des appareils qui seront convertis en avions tout cargo pour venir répondre à la forte demande du marché, notamment par la croissance du e-commerce.



Ce portefeuille sera par ailleurs composé d'avions à fuselage étroit, offrant aux exploitants la possibilité de réutiliser des monocouloirs de transport de passagers plus anciens et de leur donner une nouvelle vie en tant qu'avions cargo. Pour rappel, ST Engineering et partenaire d'Airbus via la coentreprise allemande Elbe Flugzeugwerke (EFW), notamment pour le programme de...