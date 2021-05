Dassault Falcon 10X : un moteur Rolls-Royce pour de nouvelles performances

Rolls-Royce a fait son entrée dans la gamme Falcon. Le motoriste britannique a été retenu par Dassault pour motoriser le futur biréacteur Falcon 10X. Dérivé du moteur Pearl introduit par Rolls-Royce en 2018, le nouveau réacteur a été spécialement baptisé Pearl 10X et pourra fournir une poussée supérieure à 18 000 livres (80kN) tout en affichant une consommation spécifique réduite de 5% par rapport à la génération actuellement sur le marché (on pense évidemment au Pearl 700).



Mais Dassault vient ici surtout équiper son nouveau jet ultra long-courrier d'une catégorie de réacteurs qui a largement prouvé ses performances à des vitesses proches de celle du son et le Falcon 10X sera d'ailleurs le plus rapide des appareils de la gamme Falcon, avec une vitesse maximale de Mach 0.925, la même que celle de ses concurrents directs.



Le Pearl 10X se veut même le plus puissant des trois...