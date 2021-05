Boeing va ouvrir deux lignes de conversion 737-800BCF en Amérique latine pour répondre à l'augmentation de la demande

Boeing a décidé de créer deux premières lignes de conversion du 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) en Amérique latine pour répondre à la demande croissante du marché mondial pour les appareils cargo à fuselage étroit.



Le nouveau centre de conversion sera créé avec la société MRO costaricaine Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) à Alajuela, sur le site de l'aéroport international de la capitale San José, avec une première ligne de conversion qui devrait ouvrir dès le début de 2022, suivi de la seconde plus tard cette même année.



« COOPESA a démontré l'expertise technique et l'engagement envers la qualité et l'exécution nécessaires pour nous aider à répondre à la demande croissante des clients pour le 737-800BCF, y compris dans les Amériques », a déclaré Jens Steinhagen, directeur des conversions fret chez Boeing. « Boeing est heureux que COOPESA rejoigne notre équipe de partenaires MRO alors que nous livrons nos avions cargo convertis qui sont leaders sur le marché à des clients du monde entier. »



Boeing convertit aujourd'hui ses 737-800 passagers en version tout cargo sur trois sites qui sont tous établis en Chine : Boeing Shanghai Aviation Services (BSAS) à Shanghai, Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO) à Canton et Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO) à Jinan.



Boeing a également déclaré que le 737-800BCF avait désormais remporté plus de 180 commandes et engagements de 15 clients sur quatre continents. Plus d'une cinquantaine d'exemplaires ont déjà été livrés. Pour rappel, GAMECO a d'ailleurs livré il y a quelques jours à Canton-Baiyun son premier 737-800BCF sous immatriculation CAAC, un avion modifié pour le loueur BOCOMM Leasing et pour son client China Postal Airlines.



Boeing prévoit que 1 500 conversions seront nécessaires au cours des 20 prochaines années pour répondre à la demande croissante du marché. L'avionneur américain précise que 1 080 seront des conversions de monocouloirs, dont près de 30% destinés à des opérateurs d'Amérique du Nord et d'Amérique latine.