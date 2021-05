MRO : SR Technics va étendre ses capacités au réacteur LEAP-1B dès l'année prochaine

SR Technics va étendre ses services aux moteurs de nouvelle génération. L'activité Engine Services de la grande société de maintenance suisse annonce avoir commencé à développer de nouveaux services MRO pour le réacteur LEAP-1B de CFM International, la motorisation exclusive de la dernière génération de 737 de Boeing (737 MAX). Selon SR Technics, la mise en place de cette nouvelle capacité s'appuie sur ses relations solides avec CFM International et ses sociétés mères GE Aviation et Safran Aircraft Engines, ainsi que sur sa vaste expérience de plus de 2200 visites en atelier effectuées sur des réacteurs CFM56.



Les nouveaux services seront mis en oeuvre par son shop moteur de Kloten (Zurich), SR Technics étant convaincu de pouvoir établir ses capacités initiales sur le LEAP-1B en moins d'un an, avec une première certification des autorités visée au premier trimestre 2022.



« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée...