Lufthansa Technik et Airbus s'allient sur les A330 Preighter

Airbus et Lufthansa Technik ont décidé d'unir leurs forces pour soutenir les opérateurs d'A330. Les deux industriels ont présenté une solution commune de modification de la cabine des appareils de la famille A330 pour leur permettre de transporter du fret sur le pont principal. Cette solution réversible a été baptisée « Temporary Cargo Cabin ». Finnair en est la cliente de lancement.



Dans le cadre de ce programme, Airbus agira en tant qu'OEM, fournissant les données techniques et les validations en ingénierie. Lufthansa Technik détient le STC (Supplemental Type Certificate) validé par l'agence européenne de sécurité et fournit le kit de modification. Le volume de fret pouvant être transporté est accru de 78 m3 dans le cas d'un A330-200 et de 86 m3 dans le cas d'un A330-300.



Les partenaires soulignent que le processus de modification de la cabine est très simple et peut être réalisé par tout...