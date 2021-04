KLM se tourne vers Viasat pour équiper une partie de sa flotte de monocouloirs avec une connectivité satellitaire

L'opérateur américain Viasat n'avait que discrètement vendu la mèche lors de la présentation de ses résultats financiers trimestriels en août puis en novembre dernier. La compagnie hollandaise KLM s'est bien tournée vers Viasat pour équiper une partie de sa flotte de monocouloirs avec une connectivité satellitaire à haut débit. Plus précisément, le contrat concerne 18 Boeing 737-800 sur près d'une cinquantaine de 737NG aujourd'hui en flotte, ainsi que 21 E-Jets d'Embraer pour KLM Cityhopper.



Viasat mentionne nommément les E195 de KLM mais la compagnie aérienne n'aligne que des Embraer 175/190 (49 exemplaires), ainsi que 3 Embraer 195-E2 récemment livrés sur les 25 attendus (via ICBC et Aircastle). C'est sans doute ces derniers qui sont concernés et Viasat a d'ailleurs précisé que les détails concernant la flotte d'Embraer E195 seront annoncés ultérieurement. Le sort des autres 737NG de KLM n'est pas non plus précisé même si l'on sait que...