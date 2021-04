Airbus : Delta Air Lines prend 25 A321neo de plus et accélère les livraisons de ses A350 et A330neo

Nouvelle preuve de la nette amélioration des perspectives du transport aérien aux États-Unis. Delta Air Lines vient de commander 25 nouveaux Airbus A321neo et accélèrent les livraisons de deux A350-900 et d'un A330-900.



Plus précisément, Delta exerce 25 droits d'achat d'A321neo et ajoute 25 droits d'achat supplémentaires pour des appareils du même type à son carnet de commandes. La compagnie aérienne d'Atlanta avait en effet passé une commande portant sur 100 A321neo fermes et 100 droits d'achat en 2017.



Tous les A321neo de Delta seront propulsés par des PW1100G-JM (GTF) de Pratt & Whitney. Delta précise aussi que ses premiers A321neo sont désormais attendus au premier semestre 2022, alors que leurs livraisons devaient initialement s'étaler entre 2020 et 2023.



Concernant les trois gros-porteurs Airbus, Delta Air Lines a anticipé leurs livraisons au deuxième semestre 2022.



« Avec nos clients prêts à retrouver la joie du voyage, cet accord positionne Delta pour la croissance tout en tenant compte des retraits prévus des anciens avions à fuselage étroit de notre flotte, réduit notre empreinte carbone, augmente l'efficacité et améliore l'expérience client », a déclaré dans un communiqué Mahendra Nair, directeur Supply Chain pour la flotte et la maintenance chez Delta.



« Nous remercions Airbus pour son partenariat inébranlable pendant la pandémie et nous sommes impatients de travailler avec eux lorsque nous prendrons livraison de l'A321neo ainsi que de nos livraisons accélérées d'A350 et d'A330-900neo » a-t-il ajouté.



Pour rappel, la compagnie aérienne américaine a retiré ses dix-huit 777 (-200LR et -200ER) depuis le déclenchement de la pandémie, ainsi que près de 90 MD-88 et MD-90 de sa flotte. Delta a cependant continué à réceptionner des appareils en pleine crise pour moderniser sa flotte : 2 A350-900, 4 A330-900, 14 A321ceo et 18 A220-100/-300.