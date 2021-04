Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Les livraisons s'accélèrent chez Airbus

Airbus annonce avoir livré 72 appareils au mois de mars. Ils sont répartis entre quatre A220 (deux pour Delta et deux pour Air Canada), soixante appareils de la famille A320 (dont 57 A320neo) et huit A350. Ainsi, depuis le début de l'année, 125 avions ont été remis à 44 clients. En parallèle, l'avionneur a enregistré des commandes pour 28 appareils. Une vingtaine d'A220 ont été acquis par un client qui n'a pas souhaité révéler son identité, et Avolon a signé pour quatre A320neo et quatre A321neo.



Création d'une Agence de l'innovation pour les transports en France

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a annoncé la création d'une Agence de l'innovation pour les transports (AIT). Associant la DGITM et la DGAC, elle doit être opérationnelle d'ici cet été, moment auquel un appel à projet innovant sera lancé. Elle aura pour...