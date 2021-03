Rolls-Royce débute l'assemblage de l'UltraFan

L'UltraFan est en train de devenir réalité. Rolls-Royce avait annoncé au tout début de l'année que l'assemblage et les essais du démonstrateur seraient menés à leur terme et s'est exécuté : l'assemblage de l'UF001 vient de débuter dans ses installations de Derby, au Royaume-Uni. Le motoriste espère que le moteur sera achevé à la fin de l'année.



D'autres éléments essentiels sont en cours d'assemblage dans les autres entités de Rolls-Royce : le système de soufflante en carbone et titane est en train de voir le jour à Bristol et le réducteur de puissance de 50 MW prend forme à Dahlewitz.



Intégrant des matériaux avancés (les aubes carbone et titane mais aussi composites à matrice céramique dans les parties chaudes) ainsi que plusieurs autres nouveautés comme l'architecture Advance 3 et le système ALECSys (Système avancé de combustion à émissions réduites), l'UltraFan est le plus grand moteur d'avion...