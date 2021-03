Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



La FAL Airbus A321XLR de Toulouse se met en place, mais fait grincer des dents

Ce n'est un secret pour personne. La future ligne d'assemblage dédiée à l'A321XLR sera bien installée à Toulouse, sur le site Lagardère à Blagnac, alors que le dernier A380 est désormais à Hambourg pour recevoir son aménagement intérieur. Bien que toujours officiellement gelé par la direction de l'avionneur, ce projet poursuit son petit bonhomme de chemin. La société américaine Advanced Integration Technology (AIT), présente à Toulouse depuis 2019, a ainsi été sélectionnée pour la fourniture des équipements d'assemblage (bâtis, passerelles, système de positionnement et outillages...), au détriment de la société lyonnaise RÉEL et en contradiction avec les initiatives menées par l'État pour sauver l'ensemble de la filière. Ce marché aurait été attribué à la société américaine sur une simple logique de réduction de coûts. AIT est déjà présent sur certaines FAL...