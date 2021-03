Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le Rafale F3-R pleinement apte au service

Les premiers Rafale au standard F3-R sont désormais pleinement opérationnels au sein de la Marine nationale et l'armée de l'Air et de l'Espace. Cette mise en service opérationnelle intervient après un feu vert donné le 8 mars dernier par l'amiral Pierre Vandier, chef d'état-major de la Marine et par le général d'armée aérienne Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace. Cette décision, qui concerne la moitié de la flotte des Rafale en service, s'applique notamment aux appareils du groupe aérien embarqué actuellement mis en oeuvre depuis le porte-avions Charles-de-Gaulle ou ceux de l'armée de l'Air et de l'Espace oeuvrant depuis la base aérienne projetée de Jordanie dans le cadre de l'opération Chammal.



Les apports du nouveau standard du Rafale comprennent notamment l'intégration de la nouvelle nacelle de désignation laser haute...