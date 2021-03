Rolls-Royce perd 3,7 milliards d'euros en 2020

Les difficultés de Rolls-Royce n'ont pas commencé avec la pandémie de covid-19 mais celle-ci les a aggravées. Le motoriste britannique a annoncé avoir perdu plus d'un quart de son chiffre d'affaires en 2020, celui-ci atteignant 13,8 milliards d'euros (-28,7%). Si cette baisse n'est pas si vertigineuse étant donné la situation, la perte nette a toutefois plus que doublé et atteint 3,7 milliards d'euros.



Sans surprise, l'activité Civil Aerospace a été la plus touchée avec une baisse de ses revenus de plus de 37%. L'activité Power Systems a toutefois réussi à limiter son ralentissement et l'activité Defence a enregistré une croissance, ce qui a permis de partiellement compenser les pertes.



Malgré tout, Rolls-Royce a dû lancer le plus lourd programme de restructuration de son histoire, notamment en prévoyant la suppression de 9 000 postes d'ici 2022 (7 000 ont déjà été supprimés). Les perspectives à court et moyen terme...