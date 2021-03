Lufthansa Technik s'attend à une modification du marché MRO

Après cette année si particulière et difficile, Lufthansa Technik prépare son rebond. Ayant enregistré une baisse de 43% de son chiffre d'affaires et un EBIT négatif, la société MRO allemande a lancé un programme de restructuration, RISE, qui a déjà acté une réorganisation de ses activités autour de cinq divisions et s'attèle désormais à réviser le portefeuille de ses services en fonction des évolutions qu'elle anticipe dans le secteur de la MRO et des décisions qui seront prises cette année par les compagnies aériennes.



Sans surprise, le numéro un mondial des « Airline MRO » a durement subi l'impact de la crise et de la réduction drastique des vols en 2020. Son chiffre d'affaires a chuté de 43% à 3,7 milliards d'euros, entraîné par le marasme sur son principal marché, l'Europe, et son EBIT est devenu négatif de 383 millions d'euros, notamment à cause des dépréciations de ses investissements...