Sabena technics remporte un contrat de modernisation des ATL2 avec Dassault Aviation

Le programme de modernisation des Atlantique 2 se poursuit et Sabena technics vient de se positionner dessus en tant que sous-traitant de Dassault Aviation. La société MRO a indiqué qu'elle avait accueilli un premier appareil sur son site de Dinard, afin de le rénover et le porter au standard 6.



Les modernisations concernent notamment le remplacement du radar Iguane par le Search Master à antenne active de Thales (qui peut assurer des missions de lutte anti-surface, anti-sous-marine et de surveillance maritime et terrestre), l'installation d'un nouveau sous-système acoustique de Thales, d'une nouvelle console de navigation de Dassault Aviation, de nouvelles consoles pour le sous-système de visualisation tactique conçues par le SIAé (Service industriel de l'aéronautique) et du système optronique Wescam. Les chantiers dureront douze à dix-huit mois par appareil, s'étaleront jusqu'en 2024, et permettront d'étendre la durée de vie de la flotte Atlantique 2, afin qu'elle poursuive ses missions jusqu'au milieu des années 2030.



Pour rappel, le programme de modernisation des ATL2 avait été notifié par la DGA (Direction générale de l'armement) à Dassault Aviation et Thales en 2013. Il porte sur dix-huit appareils, dont onze ont été confiés au SIAé et sept à Dassault Aviation. Plusieurs ont déjà été portés au standard 6 et livrés à la Marine nationale (les deux premiers durant l'été 2019).



Pour sa partie, Dassault Aviation a choisi de s'appuyer sur Sabena technics, pour qui l'ATL2 est un nouveau type d'avion. C'est pourquoi des techniciens de la société de maintenance ont été qualifiés par Dassault Aviation durant l'été 2020, à l'issue d'une formation sur son centre d'Istres.