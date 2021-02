MRO : Amelia ouvre une base de maintenance à Rodez

Amelia by Regourd Aviation vient de renforcer sa présence en Aveyron avec la création d'une nouvelle base de maintenance à Rodez. Le nouveau site MRO du groupe Regourd Aviation occupera un premier hangar rénové de l'aéroport de Rodez Aveyron, puis un second plus grand plus qui sera construit tard. L'installation devrait accueillir son premier avion dès le mois d'avril.



L'ouverture de cette nouvelle base de maintenance fait partie des engagements annoncés dès le démarrage des opérations d'Amelia International en janvier 2020, avec l'ambition de s'ancrer de façon pérenne et concrète en Aveyron. Cette initiative est d'autant plus symbolique quand on sait qu'Alain Regourd, le président de la compagnie Amelia, est lui-même originaire de l'Aveyron.



« Un grand merci aux collectivités et plus particulièrement au syndicat mixte et son président Monsieur Galliard, pour leur soutien et leur accompagnement sans faille tout au long de cette première année, et aujourd'hui tout particulièrement pour l'investissement effectué au profit de la rénovation du hangar. C'est une très belle marque de confiance, en leur territoire et en notre compagnie » a déclaré Alain Regourd, le président d'Amelia.



« Cette nouvelle étape franchie s'inscrit dans notre volonté affirmée depuis le jour 1 : renforcer et pérenniser notre présence en Aveyron tout en développant le tissu économique régional. Nous sommes heureux, malgré le contexte, d'avoir réussi à tenir nos engagements, maintenir la ligne et développer une base de maintenance sur le territoire » a-t-il ajouté.



Le nouveau centre de maintenance d'Amelia à Rodez viendra compléter l'activité de son site MRO principal de Saint-Brieuc en Bretagne, Amelia Tech (ex-Airmain), qui emploie 34 salariés et qui est agréé EASA Part 145 pour les Embraer ERJ 135/145, les ATR et les Beechcraft 1900 qui composent notamment la flotte d'Amelia.



La création de la nouvelle base de maintenance devrait quant à elle générer jusqu'à plusieurs dizaines de nouveaux emplois dans les mois et années à venir.