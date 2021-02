Airbus : Guillaume Faury rassure mais les incertitudes demeurent

Airbus aura particulièrement bien géré la crise et les résultats financiers présentés ce jour en témoignent. Bien sûr, l'impact de la pandémie s'est finalement traduit par une perte nette de 1,13 milliard d'euros l'année dernière, mais ce chiffre est à relativiser quand on connaît l'ampleur de la crise sur les compagnies aériennes, à l'instar d'Air France-KLM qui vient de publier une perte nette près de 7 fois supérieure (7,1 milliards d'euros). Quant à son concurrent Boeing, les pertes sont encore plus abyssales (11,9 milliards de dollars, 9,85 milliards d'euros) même si les raisons sont évidemment en partie bien différentes.



Comme l'a souligné Guillaume Faury lors de la téléconférence des résultats du groupe aéronautique européen, Airbus aura finalement réussi à « naviguer dans la pire crise qu'ait connue l'aviation dans toute son histoire » et aura réussi à livrer 566 avions commerciaux l'année dernière, une véritable prouesse (lire...