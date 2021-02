De Havilland Canada confirme la suspension de la production du Dash 8

Le site de Downsview est en train de produire ses derniers Dash 8. De Havilland Canada a confirmé le 17 février qu'il allait suspendre la production du Dash 8-400 après avoir fabriqué ceux dont les commandes sont confirmées, répondant ainsi à l'absence de demande et ne souhaitant pas constituer de stock. Toutefois, aucune décision d'arrêt définitif du programme n'a encore été prise car il s'attend à un retour de la demande après la crise. « L'objectif de De Havilland Canada est de reprendre la livraison de nouveaux avions le plus tôt possible, en fonction de la demande du marché », affirme l'avionneur canadien.



De Havilland Canada a été tout aussi touché par la crise que le reste du secteur et peine à confirmer de nouvelles commandes - aucune n'a été enregistrée en 2020. Son carnet de commandes se vide donc petit à petit. Après avoir remis onze appareils à...