UPS modernise les cockpits de ses A300-600F avec Airbus

L'obsolescence des systèmes de l'Airbus A300-600 menaçait de rendre les opérations d'UPS de plus en plus laborieuses. L'avionneur européen et le transporteur américain ont donc décidé de mener une mise à jour majeure des cockpits des 52 appareils qu'exploite la compagnie, afin de leur assurer des opérations optimisées et plus efficaces pour leurs vingt prochaines années d'activité.



N'ayant plus d'A300-600 d'essais à disposition, Airbus a loué l'un des appareils d'UPS pour intégrer et tester les mises à jour de la suite avionique Primus Epic d'Honeywell. C'est en effet l'avionneur qui gère le premier chantier et fournira les service bulletins et les kits de modernisation à UPS pour la conversion du reste de la flotte. UPS a déjà indiqué qu'elle ferait appel à des prestataires MRO, qui réaliseront les mises à jour avec le soutien d'Airbus, dont une équipe se déplacera sur place pour superviser le premier chantier. Les essais...