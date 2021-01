GADSS : la solution de détresse et de suivi en temps réel des avions d'Orolia testée en vol

La campagne d'essais en vol menée par Orolia est un succès. La société française a en effet pu tester et qualifier les capacités de sa balise de suivi de détresse autonome Ultima-DT (Distress Tracking), compatible avec le mandat GADSS (Global Aeronautical Distress and Safety System).



Pour rappel l'OACI exigera à partir de janvier 2023 que tous les nouveaux avions commerciaux soient équipés avec une solution permettant de connaître la localisation précise et actualisée de l'avion dès lors qu'un comportement anormal est détecté, et donc avant que ne survienne un accident potentiel. C'est une conséquence notable de la disparition du 777 de Malaysia Airlines (MH370) dans l'océan indien en 2014. Ces nouvelles balises de détresse autonomes devront transmettre la position de l'avion toutes les minutes en cas de problème.



Orolia annonce que grâce aux résultats des tests en vol réussis et aux performances exceptionnelles de son...