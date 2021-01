Le contrat des Rafale grecs est signé !

Ce contrat, valorisé à 2,5 milliards d'euros, a été signé à Athènes ce 25 janvier, en présence de la ministre des Armées Florence Parly, de son homologue Nikos Panagiotopoulos et d'Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Il fait directement suite au feu vert du parlement grec pour l'acquisition des appareils le 14 janvier.



Comme prévu, les douze premiers appareils, au standard F3, seront prélevés dans la flotte de l'armée de l'air française et seront livrés à partir de l'été prochain. Les six autres sortiront directement de l'usine de Dassault Aviation à Mérignac à partir de 2022. La totalité des appareils devra quant à elle être livrée à l'été 2023. Le contrat d'acquisition des Rafale grecs s'accompagne également de missiles de croisière Scalp, de missiles antinavires Exocet ainsi que de missiles air-air à longue portée Meteor. La formation des premiers pilotes grecs démarrera dans les prochaines semaines.



Pour rappel, la Grèce est un important client des avions militaires de Dassault, avec aujourd'hui plus d'une quarantaine de Mirage 2000/2000-5 en service au sein de la Force aérienne grecque.



Pour venir compenser le départ des 12 exemplaires vendus d'occasion à la Grèce, la France se verra quant à elle livrer 12 Rafale neufs supplémentaires à partir de 2024. Le produit de la cession des avions de l'armée de l'Air et de l'Espace, de l'ordre de 400 millions d'euros, servira à financer une partie des avions neufs.



La Grèce deviendra ainsi cet été le cinquième pays au monde à aligner des Rafale, après la France, l'Égypte, le Qatar et l'Inde. Le chasseur multirôle de Dassault totalise désormais 114 exemplaires vendus à l'exportation et les choses pourraient encore venir s'accélérer dans les tout prochains mois. L'Inde regarde en effet de près l'acquisition de 36 nouveaux exemplaires (lire l'article :

