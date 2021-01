Nouveaux Rafale, A330 MRTT, hélicoptères Panther : Comment la France met le paquet en Inde

À quelques jours de l'ouverture du salon Aero India qui se tiendra à Bangalore entre le 3 et le 5 février, les industriels français ont clairement l'intention de faire avancer de très gros dossiers pour la vente de certains de leurs programmes en Inde.



Si Dassault Aviation, et ses partenaires sur le Rafale, ont ouvert la voie en 2016, Airbus a aussi l'intention de concrétiser de très importants contrats à très court terme, même de façon indirecte.



C'est d'ailleurs la presse indienne et en particulier le quotidien Hindustan Times qui a progressivement révélé certains détails des propositions avancées par la France à New Delhi depuis le mois de décembre, en particulier lors de la visite d'Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du Président de la République Emmanuel Macron, sur place dans le cadre 34e session du dialogue stratégique franco-indien début janvier.



L'Inde est d'ailleurs partie prenante de l'exercice de projection Skyros menée par l'armée de l'Air et de l'Espace depuis Djibouti depuis le 20 janvier (avec les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Grèce). Des Rafale français et indiens vont ainsi s'entraîner ensemble au-dessus du Rajasthan dans les prochains jours, venant...