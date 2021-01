Hi Fly inaugure son installation MRO flambant neuve de Beja dédiée aux Airbus

La division MRO de l'opérateur Hi Fly vient d'ouvrir son second centre de maintenance au Portugal. La nouvelle installation est déjà intervenue sur la reconfiguration complète de la cabine d'un Airbus A321.



MESA, la société d'ingénierie et de maintenance du groupe portugais Hi Fly, vient d'inaugurer son hangar MRO de Beja. Implanté sur la partie civile de la plateforme aéroportuaire portugaise, la nouvelle installation vient compléter les capacités de maintenance en base que la société détenait déjà à Lisbonne, en particulier pour les avions commerciaux d'Airbus.



Le nouveau centre MRO de MESA vient d'ailleurs d'intervenir sur un Airbus A321 d'Hi Fly (CS-TRJ) il y a quelques jours dans la cadre d'une reconfiguration complète de sa cabine. Le monocouloir a ainsi vu ses 153 sièges (4 en First, 12 en classe affaires et 137 en classe économique) remplacés par 220 nouveaux sièges, l'appareil venant désormais opérer en monoclasse compte tenu de l'environnement actuel du marché.



Ce chantier de modification, qui a été réalisé en 6 jours, a notamment nécessité le retrait des diviseurs de classe, une adaptation...