SR Technics lance STRADE pour mieux se démarquer dans le négoce de pièces de rechange

STRADE fournira des services de ventes, de locations, de prêts et d'échanges de composants pour les principales plateformes d'avions commerciaux.



La société MRO suisse poursuit sa stratégie d'adaptation à l'environnement lié à la pandémie. SR Technics vient de lancer STRADE, une nouvelle marque qui se dédiera au négoce de pièces de rechange. STRADE (powered by SR Technics) fonctionnera comme une entité indépendante.



Elle fournira des services de ventes, de locations, de prêts et d'échanges de composants pour les principales plateformes d'Airbus, Boeing et Embraer, et ce pour les opérateurs, les sociétés MRO ou les sociétés de trading de pièces. Elle s'appuiera notamment sur le réseau logistique de SR Technics, avec ses stocks positionnés à Londres, Miami et Kuala Lumpur.



STRADE a d'ailleurs mis en vente des rotables issus de ses différents pools mondiaux, notamment pour les 787. La société MRO de Kloten précise également qu'elle offrira...