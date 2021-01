Premier test moteur sur le banc Testbed 80 de Rolls-Royce

Le plus grand et le plus moderne des bancs d'essai de Rolls-Royce a tourné. Le motoriste a en effet annoncé le 14 janvier qu'il avait réalisé le premier essai moteur sur son tout nouveau Testbed 80 avec un Trent XWB à Derby, au Royaume-Uni. Il sera officiellement inauguré et pleinement opérationnel dans les prochains mois.



Abrité dans une installation de 7 500 m², le Testbed 80 a demandé trois ans de construction et 90 millions de livres d'investissements. Il est destiné à tester non seulement toute la gamme de moteurs actuels de Rolls-Royce, dont les Trent XWB et Trent 1000, mais surtout le démonstrateur UltraFan et les futurs nouveaux systèmes hybrides ou électriques : « les nouvelles générations de moteurs ont besoin de bancs d'essais de nouvelle génération ». Il sera capable d'accueillir des moteurs d'une puissance allant jusqu'à 155 000 livres de poussée.



Le Testbed 80 pourra...