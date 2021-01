Rolls-Royce envisage de mettre l'UltraFan en suspens

L'UltraFan serait-il voué à être rangé au placard ? Dans un entretien accordé au Financial Times en début de semaine, Warren East, le directeur général de Rolls-Royce, a indiqué que les essais du programme de démonstrateur seraient menés à leur terme mais qu'il sera par la suite mis en suspens en attendant le lancement d'un nouveau programme d'avion.



« Nous avons la ferme intention d'aller au bout de la phase dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, qui est de créer et tester notre démonstrateur. Là, nous laisserons les choses en suspens. Je ne peux pas forcer les avionneurs à inventer de nouveaux avions et s'il n'y a pas de demande pour ces avions, il n'y a pas de demande pour des moteurs », a-t-il expliqué au journal.



Le secteur traverse en effet une période difficile avec la pandémie de covid-19 et ses conséquences sur la filière...