Bombardier est désormais propriétaire de son centre de services de Berlin

Bombardier prend pleinement pied dans la maintenance de ses avions d'affaires au coeur de l'UE. L'avionneur canadien vient en effet de finaliser l'acquisition de Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS), la coentreprise de maintenance d'avions d'affaires fondée en 1997 sur la plateforme aéroportuaire de Berlin-Brandebourg (ex. Schönefeld). Cette joint-venture était jusqu'à présent détenue par Lufthansa Technik (51%), Bombardier Aerospace (29%) et ExecuJet Aviation Group (20%). Les montants de ces deux transactions n'ont pas été révélés.



Annoncé en septembre dernier par Bombardier, désormais spécialisé dans l'aviation d'affaires, cette acquisition va lui permettre étendre encore plus son empreinte mondiale au niveau du soutien à la clientèle en établissant un centre de services en pleine propriété à Berlin.



« Nous souhaitons la bienvenue aux employés très compétents du centre de services de Berlin dans le réseau de service de Bombardier », a déclaré Chris Debergh, vice-président des Pièces et...