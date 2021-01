Une nouvelle année en perspectives pour l'aéronautique civile

Le secteur de l'aviation traverse la pire crise de son histoire et cette nouvelle année sera encore particulièrement difficile pour ses entreprises et ses salariés. Ne nous trompons pas, même avec l'arrivée progressive des vaccins un peu partout sur la planète, de trop nombreux acteurs n'y survivront probablement pas. Tout porte même à croire que 2021 présentera un niveau d'activité comparable à celui de l'année qui vient de s'écouler, les multiples résultats annuels catastrophiques qui seront présentés par les industriels, les opérateurs et les prestataires de services durant les tout prochains mois préfigurant très certainement aussi ceux qui seront annoncés dans un an. Il va falloir s'accrocher.



Mais cette nouvelle année n'en demeurera pas moins pleine de perspectives, avec tout d'abord cette promesse d'une réelle reprise du transport aérien qui commencera à se dessiner à la fin du premier semestre. Le « monde d'après » sera assurément marqué par...