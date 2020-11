China Southern opte pour la plateforme Cassiopée Alpha de Safran pour l'analyse de ses données de vol

China Southern Airlines a signé un contrat avec Safran Electronics & Defense pour pouvoir utiliser les services de sa plateforme digitale Cassiopée Alpha afin de collecter, traiter et analyser les données de vol de la totalité de sa flotte, soit plus de 600 appareils.



Lancée il y a tout juste un an, Cassiopée Alpha est la dernière génération du service de gestion des données de vol Cassiopée de Safran, une solution déjà utilisée par plus d'un tiers de la flotte mondiale d'avions commerciaux et qui analyse les données de plus de 30 millions d'heures de vol chaque année. La compagnie aérienne chinoise était d'ailleurs déjà un utilisateur de Cassiopée depuis de nombreuses années.



Selon Safran, la nouvelle plateforme Cassiopée Alpha est modulaire, ouverte, flexible et peut s'intégrer dans n'importe quel environnement digital. Elle s'adapte aux différents besoins des métiers de l'opérateur (sécurité des vols, opération aérienne,...