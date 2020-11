Bii agrandit son stock de composants pour les intérieurs d'Airbus A320/321

Bii (British International Industries) a conclu de nouvelles transactions concernant ses stocks d'inserts de galleys pour les appareils de la famille A320/A321. La société a d'un côté acquis des inserts et de l'autre signé un accord avec une grande compagnie européenne pour gérer ses propres stocks.



Plus de 1 700 articles ont ainsi été ajoutés à son inventaire, produits notamment par Zodiac, Airbus, BE Aerospace, Adams-Rite, Holmco, Diehl et Goodrich. Ils rassemblent toilettes à dépression, détecteurs de fumée, réfrigérateurs, fours, cafetières, téléphones pour l'équipage, robinets, extincteurs, sièges PNC...



Bii fera recertifier tout ce matériel par ses partenaires MRO et les ajoutera aux services de vente, échange et location qu'elle propose déjà aux compagnies. La société est un fournisseur de pièces et de services spécialisé dans les stocks de pièces de Boeing 737NG, 747, 757, 767, de RJ et de CFM56-3.



« Les articles les plus fréquemment...