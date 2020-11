GAMECO convertit son premier Boeing 737-800BCF

GAMECO a célébré la fin de son premier chantier de conversion d'un Boeing 737-800 en cargo. Si la société chinoise a annoncé l'événement le 9 novembre, les travaux ont été réalisés en quatre mois et achevés en avance, le 15 octobre.



GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co.) avait en effet officiellement lancé le chantier de conversion en juin dernier avec une cérémonie de coupure du fuselage sur le 737-800 ayant auparavant été exploité par Aeromexico.



« Malgré les difficultés causées par la pandémie mondiale, nous avons pu tenir nos promesses et livrer la conversion plus rapidement que prévu et avec la meilleure qualité », estime Norbert Marx, directeur général de GAMECO. « Nous allons maintenant tirer les leçons de cette conversion et les intégrer à notre processus afin de continuer à répondre aux normes de qualité et de fiabilité attendues par Boeing. » La société chinoise va...