MCO : Sabena technics fait l'acquisition d'AeroTech Pro pour se renforcer sur les avions militaires A330 MRTT et A400M

Sabena technics vient d'acquérir la société AeroTech Pro, implantée à Aix-en-Provence et à Istres, afin de renforcer sa présence dans la défense. Le grand acteur indépendant de la MRO en France va ainsi développer ses services sur les avions militaires Airbus et en particulier au niveau du soutien de programmes A330 MRTT (Phénix) et A400M (Atlas). AeroTech Pro propose en effet de nombreux services à forte valeur ajoutée, notamment des prestations d'assistance technique sur les marchés militaires en France mais aussi à l'étranger.



« Nous valorisons par cette acquisition, le savoir-faire d'une PME française agile et réactive avec une réelle connaissance des besoins des opérateurs militaires. Cette opération marque non seulement une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance externe, mais permet également d'assurer la pérennité des activités d'AeroTech Pro », a déclaré Philippe Rochet, le président du Groupe Sabena technics.



Cette annonce intervient moins d'un mois après la visite de la ministre des Armées Florence Parly sur le site de Sabena technics à Dinard (Ille-et-Vilaine) durant laquelle elle avait notamment confirmé le rôle de la société de maintenance aux côtés d'Airbus dans le cadre de la commande anticipée de trois Airbus A330 MRTT destinés à l'armée de l'Air et de l'Espace, des appareils civils qui seront livrés à partir de la fin de l'année (2 exemplaires, le troisième en 2022) puis convertis. Sabena technics réalise par ailleurs de nombreux travaux MRO sur divers appareils des Forces armées françaises (MCO, modifications...) depuis plus de 50 ans.



« Grâce à l'expertise technique reconnue d'AeroTech Pro sur les avions militaires d'Airbus, A400M et A330 MRTT, le Groupe Sabena technics développera son offre de services et renforcera son positionnement sur ces deux plateformes devenant ainsi le seul industriel privé disposant des infrastructures et des moyens humains en France pour assurer leur soutien industriel. Cela nous permettra également d'accompagner le constructeur dans son développement en projetant des équipes techniques sur les sites d'exploitation et de maintenance au plus près des opérateurs, tant sur le territoire national qu'à l'export » a ajouté Philippe Rochet.



« Nous cherchions à adosser AeroTech Pro a un groupe de référence du secteur MRO. Avec Sabena technics nous trouvons la meilleure solution possible car nous partageons les mêmes valeurs de qualité, réactivité et fidélité pour la satisfaction de nos clients. Nous sommes persuadés qu'ensemble nous saurons leur apporter, en France et à l'international, des solutions complètes et compétitives garantissant les meilleures disponibilités de flotte », ont pour leur part annoncé Jean Bernard Garcia et Philippe Galland actionnaires et dirigeants d'AeroTech Pro.



À noter qu'AeroTech Pro dispose d'un accès au hangar Mercure d'Istres (10 000 m²) pour effectuer des opérations de maintenance cellule, la flotte d'avions-ravitailleur multi-rôles de l'armée de l'Air et de l'Espace étant quant à elle basée sur la BA 125 attenante. Pour sa part, Sabena technics est déjà agréé EMAR 145 (European Military Aviation Requirements) par la DSAé (Direction de la Sécurité Aéronautique d'État) depuis l'année dernière pour pouvoir effectuer des opérations de maintenance lourde sur les A330 MRTT à Nîmes et à Bordeaux.