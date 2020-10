Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, la rédaction revient sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le groupe Airbus a stabilisé sa trésorerie au troisième trimestre

Le groupe Airbus a publié un chiffre d'affaires à 30,2 milliards d'euros (contre 46,2 milliards d'euros sur la période l'année dernière). Cette chute reflète les difficultés de la division Aviation commerciale, qui a vu ses livraisons réduites de 40%. Ainsi, 341 appareils ont été remis à leur cliente (contre 571 l'année dernière), la plupart étant des appareils de la famille A320neo (282). Le groupe européen est cependant parvenu à stabiliser le flux de trésorerie au troisième trimestre et prévoit l'équilibre de ce flux (avant fusions et acquisitions et financements-clients) au quatrième trimestre 2020.



Le groupe Safran résiste à la crise au troisième trimestre

Safran a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 3,382 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 44,5 % par rapport à la même période 2019, mais stable par rapport au trimestre...