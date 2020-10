Vallair livre le tout premier Airbus A321P2F à Qantas

C'est une livraison des plus spéciales qu'a célébrée Vallair le 27 octobre. La société luxembourgeoise a en effet annoncé avoir remis le tout premier Airbus A321 converti en avion cargo. La cliente de lancement de cet A321P2F est Qantas, qui opérera l'appareil pour le compte de la poste australienne. Il s'agit également du seul appareil que la compagnie australienne recevra cette année.



Ce premier A321 converti porte le numéro de série 835 et l'immatriculation VH-ULD. Il a officié chez British Midland / bmi puis Onur Air avant de rejoindre les installations d'Elbe Flugzeugwerke (EFW) pour être converti. Le chantier a notamment vu l'installation d'une porte cargo à actionnement hydraulique et verrouillage électrique, une soute de classe E avec une cloison 9G à même de protéger l'équipage en cas d'incident et le réaménagement du poste de pilotage, qui comprend des places supplémentaires.



Le programme A321P2F avait été rendu opérationnel...