L'Airbus A330-900 à 251 tonnes de MTOW certifié par l'EASA

Au terme d'une campagne débutée en février, Airbus a annoncé que la dernière variante de l'A330-900, à 251 tonnes de masse maximale au décollage (MTOW), avait été certifiée par l'EASA. C'est Corsair qui prendra livraison du premier appareil avec cette capacité.



Airbus indique que cet accroissement de la MTOW de 242 à 251 tonnes allait permettre à l'A330-900 de gagner 650 nm (1 200 km) ou six tonnes de chargement. L'avionneur estime qu'il rend l'appareil particulièrement bien adapté aux liaisons transpacifiques ou entre l'Europe et l'Asie.



Cette amélioration a été rendue possible grâce à des renforcements structurels sans impact négatif sur la masse et des adaptations du train d'atterrissage. Sur cet équipement, les modifications ont également permis d'allonger les intervalles de révision de dix à douze ans.



Airbus indique par ailleurs attendre la certification de la plus petite version de l'A330neo, l'A330-800, à 251 tonnes l'année prochaine.