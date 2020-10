MRO : L'huile turbine NYCO étendue à la flotte d'Airbus A320neo de SKY Airline

NYCO, le spécialiste français des lubrifiants pour l'aéronautique et la défense, a annoncé que la compagnie SKY Airline avait à nouveau sélectionné l'huile turbine synthétique Turbonycoil 600 pour l'ensemble de sa flotte.



La compagnie low-cost chilienne a pris cette décision après avoir mené une étude approfondie d'évaluation technique et commerciale du marché, et alors que sa flotte a été profondément modernisée au cours de ses deux dernières années avec l'arrivée de 17 Airbus A320neo motorisés par des LEAP-1A de CFM International.



« Pour nous chez SKY, la sécurité est la chose la plus importante, ainsi que le respect des normes de qualité des produits que nous utilisons. Nous sommes très heureux d'utiliser la Turbonycoil® 600 car nous connaissons son expérience en service et sa fiabilité », a déclaré José Ignacio Dougnac, le PDG de la compagnie aérienne chilienne.



SKY Airline a utilisé des lubrifiants et fluides NYCO sur ses A320 (CFM56 et V2500) depuis 2014 (huile turbine, graisses et fluides hydrauliques). La deuxième plus importante compagnie aérienne chilienne attend encore 10 A321neo, ainsi que 10 A321XLR.

.