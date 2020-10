L'Airbus A220 se fait une place dans l'aviation d'affaires avec l'ACJ TwoTwenty

Xtra Large Bizjet ».



© Airbus



(Article mis à jour à 15h10 avec l'annonce des premiers contrats) Un petit nouveau a fait son entrée dans la famille ACJ. Airbus a en effet annoncé le lancement de l'ACJ TwoTwenty le 6 octobre, basé sur l'A220-100. L'avionneur souligne que l'appareil crée ainsi un nouveau segment de marché dans l'aviation d'affaires, celui de l'«».Airbus a épuré le design de l'A220-100 et l'a doté de nouveaux matériaux et de technologies de pointe, comme des hublots électro-chromatiques ou un éclairage LED. L'avionneur affirme que cet ACJ profitera d'une connectivité très performante et d'un système Wi-Fi dans l'ensemble de la cabine. Grâce à ses améliorations, son rayon d'action a été augmenté - ce qui devrait être transposé sur les A220 destinés à l'aviation commerciale. Il pourra ainsi parcourir 10 500 km (étant capable de relier Londres à Los Angeles ou Pékin à Melbourne).Comlux a été choisi comme partenaire exclusif pour l'aménagement des intérieurs de l'ACJ TwoTwenty et installera les quinze premières cabines. Les chantiers seront réalisés à Indianapolis. Le design des cabines sera réalisé avec le concours de Sylvain Mariat, Head of Creative Design d'Airbus Corporate Jets. Doté d'une cabine trois fois plus spacieuse que celle des appareils qu'il peut concurrencer (avec des coûts d'exploitation réduits d'un tiers), l'ACJ TwoTwenty offrira de belles possibilités : il offre une superficie de 73 m² pouvant accueillir six espaces VIP, avec chacun leur fonction, et accueillir dix-huit passagers.», résume Benoît Defforge, président d'Airbus Corporate Jets. «L'ACJ TwoTwenty a d'ailleurs remporté ses premières commandes pour six appareils, annoncées juste après le lancement du programme. Deux appareils sont justement destinés à Comlux, les quatre autres à des clients qui ont souhaité garder l'anonymat. Ces contrats ont permis à Airbus d'annoncer une entrée en service pour le début de l'année 2023.(Article mis à jour à 15h10 avec l'annonce des premiers contrats)