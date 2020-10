Boeing confirme la fermeture de la ligne d'assemblage 787 à Everett

Boeing a officialisé le 1er octobre la fermeture de la ligne d'assemblage originelle du 787 à Everett. L'avionneur a décidé de regrouper toute la production des Dreamliner dans son usine de North Charleston, en Caroline du Sud, à partir du milieu de l'année 2021. Il compte ainsi optimiser son organisation et ses performances sur le long terme, et préserver ses liquidités en réduisant ses coûts.



Boeing souligne que si le 787 s'est montré plus résilient durant la crise que les autres gros-porteurs, sa production doit tout de même être adaptée. Elle est en train d'être réduite de quatorze appareils par mois en 2019 à six appareils par mois en 2021. Le maintien de deux lignes d'assemblage ne se justifie donc plus.



En revanche, l'avionneur assure que la centralisation de l'assemblage du Dreamliner en Caroline du Sud n'entamera pas sa capacité à ré-augmenter ses cadences de production lorsqu'une reprise se dessinera et que la demande des compagnies aériennes sera de retour.



Le site d'Everett, près de Seattle, avait commencé à produire des 787-8 puis -9 à partir de 2007. Le site de Charleston avait été érigé en renfort en 2010 et le premier appareil y étant assemblé avait réalisé son roll-out au printemps 2011. Capable de produire les trois versions du Dreamliner, il était le seul à livrer des 787-10.



« Nos équipes à Puget Sound continueront à se concentrer sur la production de nos familles 737, 747, 767 et 777, et les deux sites seront le moteur des initiatives de Boeing pour améliorer encore la sécurité, la qualité et notre excellence opérationnelle », a commenté Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes.