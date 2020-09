Boeing pourrait transférer toute la production de 787 à Charleston

Selon les informations du Wall Street Journal, Boeing pourrait annoncer cette semaine son projet de transférer toute la production de 787 vers l'usine de North Charleston, en Caroline du Sud. Cette décision signerait la fin de la production du Dreamliner dans l'usine historique d'Everett, près de Seattle.



La possibilité de rassembler toute la production de Dreamliner sur un seul site avait été évoquée dès cet été, après que Boeing a dû ajuster ses cadences de production face à la baisse de la demande. Alors que quatorze 787 sortaient chaque mois des usines de l'avionneur américain en 2019, la cadence de production a été réduite à dix appareils par mois et devrait tomber à six l'année prochaine. Le maintien de deux lignes d'assemblage distinctes ne se justifie donc plus économiquement.



En revanche, si le site est le seul à produire la plus longue version du Dreamliner, le 787-10, il...