MRO : HAECO a réalisé la première restauration d'un jeu de trains d'atterrissage de 787 au monde

HAECO Landing Gear Services, l'atelier spécialisé formé par HAECO, Xiamen Aviation, Cathay Pacific, China Airlines et Japan Airlines à Xiamen (Chine), annonce avoir réalisé la toute première restauration d'un ensemble d'atterrisseurs de Boeing 787 au monde.



Cette capacité avait été ajoutée à son éventail de services en mars dernier.



L'entretien des trains d'atterrissage du Dreamliner a été mené sous la supervision de la FAA, de l'EASA et du JCAB japonais. Le jeu d'atterrisseurs est désormais en cours de livraison pour un client final qui n'a pas été dévoilé. Pour rappel, les premiers Boeing 787-8 ont été livrés en 2011 (3) et 2012 (49).



Les atterrisseurs du Boeing 787 ont été conçus et produits par Safran Landing Systems.



Les capacités d'entretien d'HAECO Landing Gear Services couvrent désormais la gamme complète des Boeing 737, 747, 757, 767, 777, 787 ainsi que les Embraer E190/E195.



L'atelier de Xiamen a également été la première société MRO à pouvoir intervenir sur les atterrisseurs du 747-8 en 2017.