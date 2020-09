MRO : AirAsia lance Asia Digital Engineering

Asia Digital Engineering vise une réduction des coûts de maintenance de 10% en s'appuyant sur les dernières technologies en matière d'automatisation, d'analyse de données, de maintenance prédictive, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.



ADE se consacrera tout d'abord aux besoins de la flotte d'appareil du groupe de compagnies aériennes d'AirAsia (plus de 250 Airbus des familles A320 et A330) mais envisage déjà de se tourner vers d'autres compagnies aériennes de la région.



La nouvelle filiale est implantée au RedQ, le siège du groupe à Sepang (Kuala Lumpur). Elle est dirigée par Mahesh Kumar, l'actuel responsable de la gestion de la flotte et des actifs techniques du groupe AirAsia. ADE est par ailleurs déjà certifiée par la Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM).



« Asia Digital Engineering étend notre expertise existante en ingénierie aéronautique et est bien positionné pour devenir le principal fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) axés sur les données et la technologie pour toutes les compagnies aériennes commerciales de la région, à commencer par les compagnies aériennes du groupe AirAsia. » a annoncé Tony Fernandes, le président du groupe AirAsia.



Il a également précisé que cette nouvelle structure allait créer de nombreux gains en efficacité et que l'ensemble des moyens MRO du groupe seraient désormais réunis (effectifs et actifs) pour fournir un service d'assistance technique centralisé.





Le groupe AirAsia a créé la surprise en annonçant avoir constitué une toute nouvelle filiale dédiée aux services. Baptisée Asia Digital Engineering (ADE), cette nouvelle entité fournira des services de maintenance en ligne, du support d'ingénierie, des services liés aux composants et aux stocks, mais aussi des services digitaux et à forte valeur ajoutée.Asia Digital Engineering vise une réduction des coûts de maintenance de 10% en s'appuyant sur les dernières technologies en matière d'automatisation, d'analyse de données, de maintenance prédictive, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.ADE se consacrera tout d'abord aux besoins de la flotte d'appareil du groupe de compagnies aériennes d'AirAsia (plus de 250 Airbus des familles A320 et A330) mais envisage déjà de se tourner vers d'autres compagnies aériennes de la région.La nouvelle filiale est implantée au RedQ, le siège du groupe à Sepang (Kuala Lumpur). Elle est dirigée par Mahesh Kumar, l'actuel responsable de la gestion de la flotte et des actifs techniques du groupe AirAsia. ADE est par ailleurs déjà certifiée par la Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM).» a annoncé Tony Fernandes, le président du groupe AirAsia.Il a également précisé que cette nouvelle structure allait créer de nombreux gains en efficacité et que l'ensemble des moyens MRO du groupe seraient désormais réunis (effectifs et actifs) pour fournir un service d'assistance technique centralisé.