Airbus lance Skywise Reliability Premium

La plateforme digitale Skywise d'Airbus poursuit son évolution. L'avionneur européen vient d'annoncer le déploiement de Skywise Reliability Premium, une nouvelle brique de fonctionnalités supplémentaires qui viennent s'ajouter à celles de Skywise Reliability Services (SRS) proposées avec Skywise Core.



Selon l'avionneur, Skywise Reliability Premium permet tout d'abord aux compagnies aériennes d'identifier et de hiérarchiser les problèmes techniques rencontrés sur leur flotte en accédant à la bonne solution du premier coup, mais elle permet aussi d'évaluer facilement l'efficacité de la solution après sa mise en place.



Airbus explique aussi que durant cette période de pandémie, Skywise Reliability Premium peut également aider les compagnies aériennes en réduisant le temps d'analyse technique « de trois semaines à trois clics », en mettant en oeuvre directement le bon Service Bulletin (SB) pendant l'immobilisation des appareils, en permettant de se concentrer sur les problématiques pouvant engendrer les coûts les plus importants ou encore en identifiant les causes racines des problèmes techniques pour prendre les décisions appropriées pour la maintenance.



Cette nouvelle brique vient compléter les services payants de Skywise comme Skywise Health Monitoring (SHM) et Skywise Predictive Maintenance (SPM). Pour rappel, Skywise Core associée à Skywise Reliability permet aux compagnies aériennes de pouvoir visualiser et analyser l'ensemble des paramètres opérationnels de leur flotte gratuitement en échange du partage de leurs données. Skywise Reliability utilise les données propres à la compagnie pour les comparer à celle de la flotte mondiale.



La plateforme Skywise a été adoptée par plus d'une centaine de compagnies aériennes.