Mitsubishi Heavy Industries accuse une perte nette au premier trimestre mais ses prévisions sont maintenues

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a annoncé lundi une perte nette de 57,9 milliards de yens (464 millions d'euros) au premier trimestre 2020/21, plombé notamment par des dépréciations liées à une acquisition en pleine pandémie d'un programme d'avions régionaux. Le groupe avait dégagé un petit bénéfice net de 16,3 milliards de yens sur la même période un an plus tôt. Sa perte opérationnelle trimestrielle a été encore plus élevée (71,3 milliards de yens), principalement à cause de 50 milliards de yens de dépréciations liées à l'acquisition finalisée le 1er juin du programme Canadair Regional Jet (CRJ) de Bombardier. Malgré la crise du coronavirus, qui a laminé l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes, MHI n'a pas annulé le processus d'acquisition de CRJ annoncé il y a un an pour un prix d'achat de 550 millions de dollars américains. MHI a aussi souffert sur le trimestre écoulé de nouvelles pertes liées à son ruineux programme d'avion régional SpaceJet, dont le développement est actuellement en grande partie suspendu en raison de la pandémie. Les ventes trimestrielles du groupe ont diminué de 15,4% à 778 milliards de yens (6,2 milliards d'euros), surtout affectées par le déclin de ses activités dans la logistique, l'énergie (hors nucléaire) ou encore les machines et équipements industriels, notamment pour l'automobile. MHI a maintenu lundi ses objectifs pour 2020/21, tablant toujours sur 3.800 milliards de yens de ventes annuelles (-6% sur un an), ainsi que sur un résultat net et un résultat opérationnel nuls. Le groupe entend notamment "continuer à réduire ses coûts fixes" pour atteindre ses objectifs annuels. Il a aussi prévu de verser deux fois moins de dividendes en 2020/21 par rapport à 2019/20.